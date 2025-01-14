Новогодняя елка в Ногинске вошла в тройку лучших по России

Елка, установленная на Фонтанной площади в Ногинске, вошла в тройку победителей федерального конкурса на лучший символ Нового года. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Наша Богородская елка стала одной из лучших в стране. За нее проголосовало свыше 77 тысяч человек. Новогоднее оформление Фонтанной площади в Ногинске продолжит радовать всех жителей и гостей региона до конца зимы», — отметил зампред правительства Московской области Михаил Хайкин.
На первом месте конкурса оказалась ель из Санкт-Петербурга, на втором — ель из Чеченской Республики. Подмосковное дерево замкнуло тройку лучших.
В голосовании приняли участие более 783 тысяч человек. Награждение победителей и призеров пройдет 23 апреля на выставке по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo в Москве.
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