Новогодняя елка главы прошла в Лосино-Петровском

Спектакль-мюзикл придумали в народной театральной студии «Балаган». Красочные костюмы, веселая музыка и интересный сюжет создали незабываемую атмосферу настоящего новогоднего праздника.

На елку главы пришли дети из многодетных, малоимущих семей, ребят с особенностями развития, а также дети участников СВО. После спектакля все ребята получили сладкие подарки из рук сказочных героев и депутатов округа. На улице для них провели хоровод.

«В преддверии Нового года, самого уютного, самого семейного, самого доброго праздника на свете, мы все друг другу желаем добра, благополучия, здоровья всем близким, света и всего самого доброго. Я загадаю желание, чтобы поскорее все наши герои вернулись живыми и невредимыми домой и наступил мир», — сказал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.