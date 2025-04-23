Новогодняя елка Богородского округа выиграла приз всероссийского конкурса

Церемония проходила на площадке Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.

Председатель совета депутатов Владимир Хватов от имени главы округа Игоря Сухина поблагодарил за столь высокую награду и пригласил всех присутствующих в гости, на Богородскую землю.

«Вы увидите, как красив наш родной Богородск-Ногинск! Как доброжелательны люди! Как прекрасна центральная площадь и окраины города! А елка в этом году будет еще лучше, — обратился к собравшимся Владимир Хватов.

Напомним, ель и новогодняя композиция «Богородский бал» в центре Ногинска представляли на конкурсе весь подмосковный регион. В ходе отбора такой выбор сделали сами жители. Далее уже проходило открытое онлайн-голосование по всей России. В итоге ель из Ногинска оценили по достоинству — она вошла в тройку лучших.