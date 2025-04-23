Новогодняя елка Богородского округа выиграла приз всероссийского конкурса
Новогодняя елка Богородского округа заняла третье место во всероссийском конкурсе «Елки России». Делегация муниципалитета получила награду 23 апреля.
Церемония проходила на площадке Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.
Председатель совета депутатов Владимир Хватов от имени главы округа Игоря Сухина поблагодарил за столь высокую награду и пригласил всех присутствующих в гости, на Богородскую землю.
«Вы увидите, как красив наш родной Богородск-Ногинск! Как доброжелательны люди! Как прекрасна центральная площадь и окраины города! А елка в этом году будет еще лучше, — обратился к собравшимся Владимир Хватов.
Напомним, ель и новогодняя композиция «Богородский бал» в центре Ногинска представляли на конкурсе весь подмосковный регион. В ходе отбора такой выбор сделали сами жители. Далее уже проходило открытое онлайн-голосование по всей России. В итоге ель из Ногинска оценили по достоинству — она вошла в тройку лучших.