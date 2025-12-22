Новогодний забег прошел в Орехово-Зуеве

В Парке Победы городского округа Орехово-Зуево прошел Новогодний легкоатлетический пробег, ставший традиционным мероприятием вот уже более пяти десятилетий подряд. Его участниками стали более двухсот человек, принадлежащих разным возрастным группам, представителям различных профессий и уровню физической подготовки.

«Каждый пришел сюда с одной целью — преодолеть выбранную дистанцию и добиться личного рекорда. Участники соревновались в двенадцати возрастных категориях на трех основных дистанциях: один километр, три километра и марафонская пятикилометровая трасса. Атмосферу создавала поддержка зрителей, которые наблюдали за выступающими спортсменами с искренней радостью», — сообщили организаторы.

Также они добавили, что количество участников увеличивается ежегодно. Победителям вручили грамоты и медали.