Новогодний утренник для юных пациентов прошел в Дмитровской больнице

Предновогоднее мероприятие для детей организовали в консультативно-диагностическом центре больницы в Дмитрове. Для пациентов провели праздничное шоу. Каждый ребенок получил подарок.

Шоу устроил коллектив детского театра-студии «Колесо». Они исполнили песни и танцы, а также угостили ребят пирогами.

На встречу пришли Дед Мороз и Снегурочка. Волшебные герои поздравили пациентов с наступающим праздником и вручили им сладкие подарки.

«Новый год — волшебный праздник! Дети особенно его любят и очень ждут. Но иногда обстоятельства складываются так, что предпраздничные самые веселые и долгожданные дни некоторые ребятишки проводят в стационаре, а некоторые — в кабинетах врачей. Но праздник должен быть у каждого. И для этого каждый год совместно с детским театром-студией „Колесо“ проводятся новогодние утренники для маленьких пациентов. Такие мероприятия поднимают дух ребятишек и их родителей, задают бодрый тон на выздоровление», — поделилась заместитель главного врача по детству Анна Мишарина.

Подобное мероприятие проводят в центре уже в четвертый раз.

«Особые слова благодарности — детскому театру-студии „Колесо“ за такое новогоднее мероприятие. Оно стало для пациентов и сотрудников приятной праздничной традицией. Каждый год мероприятие проходит весело и интересно и заряжает детей положительными эмоциями на все новогодние праздники", — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.