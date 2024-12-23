Новогодний турнир по шахматам прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в городском парке в Воскресенске в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Гости приняли участие в турнире по шахматам «Белая королева».

Для гостей подготовили развлечения, спортивные мероприятия и новогоднее настроение.

В парке усадьбы Кривякино показали выставку достижений советских и российских спортсменов, которые жили в Воскресенске. Многократный победитель и призер легкоатлетических соревнований, тренер лыжного клуба УРАЛХИМ Ski Factory Ирина Салова провела разминку.

Члены Воскресенского отделения федерации «Современного мечевого боя» провели соревнования по «Метлоболу» и состязания на тямбарах.

Гостям показали фильм об одном из основателей Воскресенского хоккея Николае Семеновиче Эпштейне, посвященный 100-летию тренера.

Для любителей шахмат провели турнир «Белая Королева», а малыши поучаствовали в игровой программе «Новогодний переполох в усадьбе Кривякино». Ребята создали игрушки и написали письма Деду Морозу.

Посетители отведали чай в баре-самоваре, сделали фотографии с ростовыми куклами и выбрали подарки для друзей.