Новогодний турнир по регби прошел в Воскресенске

Традиционные соревнования по регби с элементами борьбы провели во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Поучаствовали в нем спортсмены от семи лет.

Турнир приурочили к Новому году. Он стартовал с парада и построения спортсменов, поднятия флага страны.

Ребята соревновались по международным правилам регби с элементами борьбы по круговой системе. Победители получили грамоты и дипломы.

Лучшими в партере на коленях среди детей стала команда «Динамо». Призерами оказались команды «Химик» и «ЦСКА».

В схватках в партере среди взрослых победила команда «Боевое самбо». На втором месте расположилась команда «Спартак», на третьем — «Дзюдо».

Победителем в схватках в стойке среди детей оказалась команда «ПСЖ». «Динамо» и «ЦСКА» стали призерами в этой категории.

Среди взрослых в таких же схватках лучшими признали команду «Самбо». Призерами оказались команды «Боевое самбо» и «Спартак».