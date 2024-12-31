Новогодний турнир по легкой атлетике прошел в Подольске

Юные легкоатлеты приняли участие в турнире, по итогам которого получили призы от Деда Мороза и Снегурочки. Соревнования стали традиционными и прошли в городском округе в девятый раз.

В турнире также приняли участие спортсмены из Москвы и Орехово-Зуева. Программа включала бег на дистанции 100, 150, 300, 600 метров и прыжки в длину.

«Почти четыре года занимаюсь легкой атлетикой. Это мои вторые соревнования. Очень нравится дружеская и праздничная атмосфера. Желаю всем спортсменам верить в себя», — сказала участница турнира Анна.

Награды завоевали 72 спортсмена в разных возрастных категориях. Лучшие легкоатлеты получили от Деда Мороза и Снегурочки кубки, медали и сладости. Тренировочный процесс возобновят после новогодних каникул.