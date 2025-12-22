Новогодний турнир по гимнастике прошел в Воскресенске

Соревнования по художественной гимнастике «Первые снежинки» состоялись 21 декабря на базе спортивной школы по единоборствам. Турнир собрал более 180 участниц из Воскресенска, Белоозерского, Коломны, Бронниц, а также из города Рыбное Рязанской области.

Гимнастки в возрасте от пяти до 15 лет демонстрировали свое мастерство, выполняя упражнения с мячом, скакалкой, обручем, булавами и лентой. Для самых маленьких участниц это были первые в жизни и очень волнительные выступления.

Тренер по художественной гимнастике спортивной школы по единоборствам Екатерина Воронина отметила, что такие турниры являются хорошим стартом для начинающих и важным этапом подготовки для тех, кто уже серьезно занимается гимнастикой.

«Все девочки очень старались, и мы рады, что смогли подарить им этот спортивный праздник», — сказала Екатерина Воронина.

В каждой возрастной категории были определены победительницы и призеры, которым вручили награды. Всех гимнасток поздравили с наступающими праздниками Дед Мороз и Снегурочка.