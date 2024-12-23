Новогодний турнир по дзюдо прошел в спорткомплексе «Виктория» в Электроуглях

Традиционный новогодний турнир по дзюдо собрал 177 спортсменов из Московской и Тамбовской областей. Соревнования проводятся в Электроуглях уже в 35-й раз.

В турнире приняли участие юноши и девушки 2011–2012 годов рождения. Эти соревнования дают спортсменам возможность подвести итоги сезона.

Дзюдоисты Богородского округа продемонстрировали выдержку и умение сосредоточиться на своей задаче. Для каждого участника это, несомненно, был бесценный опыт, возможность закалить свой характер и укрепить силу воли. Судьи, опытные специалисты в области дзюдо, с максимальной точностью отслеживали ход схваток, принимая объективные решения.

В общую копилку Богородского округа добавились четыре золотых медали, пять серебряных и десять бронзовых. Среди победителей, занявших первые места, — Глеб Остапчук, Дмитрий Алексеев, Никита Егорцев и Кира Сильнова.