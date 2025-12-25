Новогодний турнир по бильярду среди спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске

Традиционный зимний Кубок по бильярду состоялся 24 декабря в спортивном клубе инвалидов «Лидер». В соревнованиях участвовали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, для которых бильярд стал не просто увлечением, а важной частью жизни.

Участники состязались в американском пуле в дисциплине «восьмерка». Каждый удар по шару требовал от спортсмена концентрации и точного расчета.

В напряженной борьбе победителем турнира стал Павел Дрянин. Второе место занял Владимир Комаров, а третье разделили Михаил Дрянин и Александр Громов.

Депутат окружного совета Геннадий Коротеев и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура отметили важность подобных турниров для укрепления духа, развития спортивного мастерства и живого общения.