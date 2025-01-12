Новогодний спектакль прошел во Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове

ЦДК «Созвездие»
Фото: ЦДК «Созвездие»

В Дмитровском округе дети посмотрели спектакль «Волшебный телепорт Деда Мороза». Премьера состоялась в филиале «Горшково» Дворца культуры «Созвездие».

В спектакле дети наблюдали за приключениями Деда Мороза и его помощников с помощью телепорта. Сюжет был полон неожиданных поворотов: главный волшебник спешил на помощь всем, кто ждал подарков.

Артисты представили танцы и музыкальные номера. В постановке участвовали коллективы филиала «Горшково»: театральные кружки «Носорожки» и «Носорог», танцевальные студии «Лучики» и «Феникс».

«Спектакль подарил детям радость и атмосферу настоящего волшебства. Яркие декорации, талантливые артисты и веселые номера создали незабываемое впечатление. Недаром зрители после спектакля благодарили артистов и наставников за талант и трудолюбие, которые сделали этот спектакль ярким и интересным», — отметила Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.

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