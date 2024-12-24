Новогодний спектакль для детей с ОВЗ прошел в Богородском округе

Праздничное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали в Центре социального обслуживания и реабилитации в Богородском округе. Детям показали концерт, а также подарили сладкие сувениры.

Зрителями тематического выступления стали 100 детей. Номера подготовил коллектив Караваевского сельского клуба.

Детей поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Каждый ребенок получил сладкий подарок.

По словам организаторов мероприятия, проведение таких праздников помогает особенным детям социализироваться. Поэтому подобные встречи организуют регулярно.

«Дети, которые не посещают дошкольные и школьные образовательные учреждения, испытывают большой дефицит общения, им сложно ориентироваться в новом пространстве, знакомиться с новыми людьми. Поэтому такие массовые мероприятия помогают деткам интегрироваться в общество и дают очень хорошие результаты», — рассказала педагог дополнительного образования КЦСОР «Богородский» Светлана Моторина.