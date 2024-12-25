Новогодний шахматный турнир прошел в Богородском округе

В стенах физкультурно-спортивного комплекса «Купавна» в Богородском округе организовали предпраздничный шахматный турнир «Белая ладья». В нем приняли участие более 40 юных шахматистов.

Руководитель шахматной секции Наталья Аристова прививает любовь к одной из старейший мировых игр — шахматам. В младшей группе первое место занял Давид Мурадян, второе место у Искандара Рахимкулова, третье и четвертое места поделили Михаил Залунин и Алексей Карасов.

В группе до 12 лет первое место занял Амирхон Рахимкулов, второе место занял Виктор Жуков, третье и четвертое места поделили Александр Попков и Александр Артамонов. В группе школьников старше 13 лет победителем стал Сергей Александров, серебро у Андрея Емельянова, третье и четвертое места поделили Даниил Малинин и Виктор Жуков.

В группе любителей шахмат разного возраста — от школьников до пенсионеров — победил Виктор Корослылев, второе место занял Игорь Ластовляк, третье и четвертое места поделили Ирина Пакина и Сергей Александров.

Никто не остался без подарка, а победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.