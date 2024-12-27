Новогодний праздник прошел в микрорайоне Заречный в Лосино-Петровском

Сотрудники Дома культуры «Октябрь», активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья» совместно с муниципальными депутатами организовали новогодний детский праздник. Мероприятие прошло в микрорайоне «Заречный».

На празднике веселились дети и взрослые. Для них провели конкурсы, игры и мастер-классы, а также организовали фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участники мероприятия смогли не только развлечься, но и зарядиться положительными эмоциями.

«Спасибо за такое замечательно мероприятия! Было очень весело!» — поблагодарила одна из участниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.