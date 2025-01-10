Новогодний праздник прошел для участников «Активного долголетия» в Дмитрове

В Ново-Гришинском филиале Центра культурного развития «Подосинковский» прошло мероприятие для участников «Активного долголетия». Для них подготовили программу «Зимним вечером».

Концертная программа стала подарком для пожилых жителей Дмитровского округа. Участники вспомнили молодость благодаря конкурсам и викторинам, а также пели песни и танцевали. Это событие стало ярким началом 2025 года, наполненного надеждами и радостными моментами.

«Такие мероприятия играют важную роль в жизни людей почтенного возраста, предоставляя им возможность не только поддерживать активный образ жизни, но и находить новых друзей, делиться опытом и воспоминаниями. От всей души хочу пожелать всем участникам программы „Активное долголетие“ крепкого здоровья, счастья и много светлых, радостных дней», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, губернаторская программа «Активное долголетие» популярна в муниципалитете. Пенсионеры занимаются разными видами активности, которые организуют представители учреждений культуры и спорта.