Новогодний праздник для семей участников СВО прошел в Лосино-Петровском

В стенах Государственного исторического музея в Москве состоялось праздничное новогоднее мероприятие, организованное «Женским движением единой России». На торжество были приглашены семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в том числе из городского округа Лосино-Петровский.

Инициаторами праздника стали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и Государственный исторический музей при поддержке Министерства культуры РФ. Новогодняя встреча объединила свыше 100 детей и их родителей из Московской области, чьи отцы выполняют боевые задачи, защищая интересы страны.

Также в мероприятии приняли участие представители организации «Комитет семей воинов Отечества» под руководством Светланы Алиферовой.

Региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова отметила, что подобные мероприятия проходят уже второй год подряд и становятся важной традицией. Она подчеркнула, что такие встречи не только создают атмосферу праздника, но и демонстрируют поддержку и заботу общества о семьях защитников Отечества.

Для детей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: мастер-классы, интерактивные игры и экскурсии по залам музея, где они могли узнать больше об истории страны и выдающихся личностях. Завершением праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили ребят с наступающим Новым годом и вручили подарки.

Новогодняя встреча стала важным событием для семей героев, объединив их в преддверии праздника и подарив незабываемые эмоции.