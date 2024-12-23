Новогодний праздник для детей из малоимущих семей прошел в Воскресенске

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» прошла в Воскресенске. Праздник помогли организовать волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

Праздник «Новый год в каждый дом» организовали для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ребята приняли участие в конкурсах и играх. Им вручили подарки.

Новогоднюю елку инициировала давний друг молодежного центра «Олимпиец» и автор проекта «Дари тепло» Кира Крылова. Она считает, что такие мероприятия сплочают и создают крепкое сообщество, где каждый поддерживает друг друга в трудные времена. Волонтеры сделали все возможное, чтобы дети почувствовали радость и надежду.

Отметим, участники благотворительного проекта «Дари тепло» в восьмой раз проводят новогоднюю елку для детей в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья и детей СВО.