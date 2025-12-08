Новогодний парад сказочных персонажей прошел в Лобне

Календарная зима пока не радует снегом, но в Лобне точно знают, как создать новогоднее настроение. Более ста Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей праздничной колонной прошли по главной улице города — от станции до центрального парка.

В параде мог принять участие любой желающий. Нужен был только костюм, праздничное настроение и готовность творить чудеса.

«Я очень постараюсь, чтобы сегодня снег запорошил наш город, но и, в то же время, не мешал работе коммунальных служб. Поэтому все будет в меру и в срок. Первый день зимы должен быть особенным, чтобы народу запомнился. Чтобы было праздничное новогоднее настроение. Хоть и начало декабря, но настроение создаем на весь будущий хороший год», — отметил один из Дедов Морозов.

Участников красочного шествия приветствовали жители и сотрудники кафе, магазинов и офисов, которые находятся по пути от станции к парку. Каждый загадывал желание, а волшебники обещали их исполнить.