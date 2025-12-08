Новогодний парад сказочных персонажей прошел в Лобне
Календарная зима пока не радует снегом, но в Лобне точно знают, как создать новогоднее настроение. Более ста Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей праздничной колонной прошли по главной улице города — от станции до центрального парка.
В параде мог принять участие любой желающий. Нужен был только костюм, праздничное настроение и готовность творить чудеса.
«Я очень постараюсь, чтобы сегодня снег запорошил наш город, но и, в то же время, не мешал работе коммунальных служб. Поэтому все будет в меру и в срок. Первый день зимы должен быть особенным, чтобы народу запомнился. Чтобы было праздничное новогоднее настроение. Хоть и начало декабря, но настроение создаем на весь будущий хороший год», — отметил один из Дедов Морозов.
Участников красочного шествия приветствовали жители и сотрудники кафе, магазинов и офисов, которые находятся по пути от станции к парку. Каждый загадывал желание, а волшебники обещали их исполнить.
Сотни горожан пришли в центральный парк, чтобы вместе с главой Лобни Анной Кротовой и ее командой зажечь огни на главной городской елке. На сцене центрального участникам шествия пришлось тряхнуть стариной и показать все свои умения. Деды Морозы и Снегурочки пели и танцевали на радость взрослым и малышам.
Еще одним предновогодним подарком стал старт сезона на главном городском катке. Его открыли прошлой зимой, у жителей он пользуется огромной популярностью. На ледовой площадке принимают знаменитых фигуристов и хоккеистов, а горожане с удовольствием проводят здесь свободное время.
В администрации округа уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. В этом сезоне на катке построили новую просторную и удобную раздевалку. Уже в январе в Лобню вновь приедут звезды ледового шоу, а городские творческие коллективы готовят праздничные концертные программы, чтобы зима была веселой, радостной и по-настоящему яркой.