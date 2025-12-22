Новогодний обоз Деда Мороза побывал в Одинцовском округе

Главный зимний волшебник посетил Одинцовский округ. Дед Мороз традиционно объехал муниципалитет на празднично украшенном обозе, даря детям и их родителям радость и новогоднее настроение.

Маршрут Деда Мороза был рассчитан на два выходных дня. Путь охватил практически весь муниципалитет: парк Супонево в Звенигороде, жилые комплексы «Гусарская баллада», «Союзный» и микрорайон Трехгорка в Одинцове, а также парк Героев 1812 года в Голицыне и улицу Армейскую в Кубинке.

Детей и взрослых ждали песни, танцы, игры, конкурсы, анимационные программы и теплые слова от главного волшебника. Заглянули на мероприятие и сказочные персонажи.

Праздничные гуляния будут продолжаться в учреждениях культуры всю следующую неделю. Кроме того, 23 и 24 декабря на площадке Волейбольного центра пройдут традиционные елки главы Одинцовского округа.