Новогодний музыкальный спектакль пройдет в «Чайка» в Лобне 13 января

В России в ночь с 13 на 14 января отмечают так называемый Старый Новый год. Это традиционная дань памяти тем дням, когда в стране жили по юлианскому календарю.

К празднику приурочили музыкальную постановку «Старая сказка на новый лад». Режиссер спектакля Алексей Лопасов взял за основу известное произведение Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», в которую добавил танцевальные и музыкальные номера.

На сцене оживет история юной сироты Настеньки, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежниками. Но на этом приключения девушки не заканчиваются — мачеха придумала для нее еще более сложные задания. «История полна серьезных тем, озорного юмора и задорных музыкальных моментов», — рассказали организаторы поставновки.

В спектакле примут участие творческие коллективы городского округа — «Изумруд», «Каблучок», «То-да-Се» и «Тынды-Рынды».

Вход на представление свободный. Начало спектакля — в 18:00.