Новогодний мастер-класс для детей прошел в Солнечногорске

В торговом центре «Солнечный» состоялось традиционное предновогоднее мероприятие для детей — творческий мастер-класс. Организаторами выступили активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия».

Дети изготавливали декоративные новогодние елочки, используя разнообразные ленты и бусины. Пока ребята были заняты увлекательным творчеством, их родители могли спокойно совершать покупки в торговом центре. Для создания праздничного настроения на площадке работали аниматоры в костюмах белых медведей, с которыми участники смогли сделать памятные фотографии.

«На мастер-классе малыши проявили свои таланты. Это отличная возможность не только сделать сувенир своими руками, но и весело провести время в ожидании праздника», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

После завершения творческой части все юные участники получили памятные значки «Помощник Деда Мороза» и именные сертификаты.