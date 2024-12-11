Мастер-класс по росписи шкатулок провели для детей в Лобне

В городском округе Лобня продолжается Новогодний марафон. В Центре досуга «Восточный» для детей провели мастер-класс по созданию подарков.

Юные участники выбрали форму будущей шкатулки: снеговика, варежки или новогоднего шара. С помощью педагогов они раскрасили заготовки, используя яркие цвета и зимние узоры. Каждый смог проявить фантазию, и в итоге получились совершенно разные шкатулки, которые станут прекрасными подарками для родных и друзей.

Учреждения культуры города регулярно проводят творческие занятия, мастер-классы и встречи, где каждый может найти что-то интересное для себя и выбрать занятие себе по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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