Новогодний кубок КВН прошел в Солнечногорске
Новогодний кубок КВН в рамках школьной лиги «Солнечная» прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие восемь команд, среди которых две новые команды, играющие впервые.
Свой искрометный юмор на сцене Дома культуры продемонстрировали ученики из лицея № 7, гимназии № 6, лицея № 1 им. А. Блока, школы № 4, школы № 5, Ржавской, Чашниковской и Тимоновской школ. Участники представили свои «визитные карточки» и приняли участие в конкурсе «5 шуток про».
«У нас в участниках появились две новые команды — „Домино“ и „Первый-второй“. Мне очень понравилось, как ребята держались на сцене несмотря на то, что они играли в первый раз», — поделился член жюри Солнечногорской школьной лиги Павел Седов.
По итогам Кубка победу одержала команда «Чикаго», второе место заняла команда 7Up, а третье место разделили команды «Пять звезд» и «Первый».
«Все ребята продемонстрировали отличные номера, оригинальные шутки и зарядили зрителей положительными эмоциями. В зале было очень много людей и групп поддержки для команд с яркими плакатами. Кубок проходил в дружеской, но в то же время конкурентной атмосфере», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Изюминкой вечера стало выступление команды «Иван да Марья», полуфиналистов проекта «Лига городов» на ТНТ, которое оставило яркое впечатление у всех присутствующих.
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