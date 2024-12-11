Новогодний кубок КВН прошел в Солнечногорске

Новогодний кубок КВН в рамках школьной лиги «Солнечная» прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие восемь команд, среди которых две новые команды, играющие впервые.

Свой искрометный юмор на сцене Дома культуры продемонстрировали ученики из лицея № 7, гимназии № 6, лицея № 1 им. А. Блока, школы № 4, школы № 5, Ржавской, Чашниковской и Тимоновской школ. Участники представили свои «визитные карточки» и приняли участие в конкурсе «5 шуток про».

«У нас в участниках появились две новые команды — „Домино“ и „Первый-второй“. Мне очень понравилось, как ребята держались на сцене несмотря на то, что они играли в первый раз», — поделился член жюри Солнечногорской школьной лиги Павел Седов.

По итогам Кубка победу одержала команда «Чикаго», второе место заняла команда 7Up, а третье место разделили команды «Пять звезд» и «Первый».