Новогодний костюмированный марафон прошел в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина состоялся праздничный забег, посвященный наступающему году. Участники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пробежали символическую дистанцию в 2026 метров.

Новогодний забег собрал более 500 горожан. Условия для участников были простыми: праздничный костюм, удобная обувь и отличный настрой. Разминку перед стартом провел мастер спорта международного класса по боксу Михаил Усов. «Настроение просто прекрасное, новогоднее. Снежок бы еще пошел, было бы вообще супер. Ждем чудес и праздника», — отметил он.

Символичную дистанцию в 2026 метров одним из первых преодолел житель Подольска Дмитрий Мевший. «Нас пригласили от футбольной команды, где занимается внук. Для меня это не первый марафон, а вот он бежал впервые и, конечно, волновался сильнее», — поделился Дмитрий.

В образе Снегурочки на старт вышла инструктор детского сада школы № 30 Светлана Меркулова. «Участвуем каждый год, и не только в Подольске. Любим спорт, детей и Новый год», — сказала она.

Все финишеры получили памятные медали. Забег вновь напомнил, что важнее всего — участие и радость от общего праздника.