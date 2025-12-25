Новогодний концерт прошел в рамках Балашихинской школьной лиги

В микрорайоне Павлино, в школе № 12, состоялось праздничное мероприятие, собравшее учащихся, педагогов и родителей, а также гостей. Присутствовали также глава городского округа Балашиха Сергей Юров, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич и представитель компании «Спортмастер» Станислав Аношин.

В ходе концерта участники Балашихинской школьной лиги представили тематические номера в направлениях «Танцы», «Голос» и КВН, продемонстрировав творческий и спортивный потенциал школьников. Завершением праздника стало появление Деда Мороза, который поздравил присутствующих с наступающим Новым годом.

«Балашихинская школьная лига для нас — самое масштабное, красивое, креативное, спортивное, творческое движение в Балашихе. Я очень рад, что в нем принимают участие уже более десяти тысяч ребят. Сегодня БШЛ — это семья, которая нас всех объединяет. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать исполнения желаний и встретить этот праздник в кругу близких людей», — сказал глава округа Сергей Юров.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги, стартовавший 23 октября 2025 года, включает 13 направлений и 18 дисциплин. Проект был запущен в Балашихе в 2023 году как пилотный, и в настоящее время Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Московской области.

Кроме того, тему школьной лиги обсуждали на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта под председательством Президента РФ Владимира Путина, прошедшем 6 ноября в Самаре. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту о развитии Балашихинской школьной лиги и пригласил Владимира Путина посетить мероприятия лиги.