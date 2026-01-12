Новогодний концерт прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

10 января в Доме культуры «Филимоновский» Павловского Посада состоялся заключительный гала-концерт «Огни новогодних чудес». Мероприятие стало яркой точкой в череде новогодних и рождественских праздников, собрав на одной сцене лучшие творческие коллективы города.

Павловопосадские артисты представили зрителям новые номера. В программе выступили солисты образцового вокального коллектива «СВЕТлячок», вокальные группы «Крутые дамы» и «Смайл», чтецы театральной студии «Лицедеи», а также танцевальные коллективы «Платинум», «Пандора» и «Танцевалочка».

К ним присоединились друзья учреждения: Хореографическая студия «С пятки на носок» и Модельная школа «Студия 19.25». Добрый и душевный концерт стал замечательным стартом 2026 года.

Организаторы благодарят всех артистов и руководителей коллективов за подаренный зрителям праздник.