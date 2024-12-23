Новогодний концерт прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

Концерт семейного творчества к Новому году прошел в молодежном центре «Олимпиец». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Концерт «Под Новый год в кругу друзей» собрали талантливые семьи в Воскресенске. Для зрителей исполнили новогодние композиции, в том числе «Кабы не было зимы», а также авторские песни. Ярослава Шаталова и Елизавета Коршунова представили свою композицию «Дозвонись».

Татьяна, Анастасия и Егор Кононовы исполнили песню на трех языках: русском, английском и гавайском. Группа «Низизи», состоящая из Александра, Владимира и Василисы Голузовых, сыграли три новогодние композиции.

Праздничный концерт провел активный участник движения «Волонтеры Подмосковья» и давний друг молодежного центра «Олимпиец» Данила Кузнецов. Его артистизм и неповторимое чувство юмора создали теплую и дружескую атмосферу.

Семейный концерт «Под Новый год в кругу друзей» стал ярким событием и подчеркнул важность семейных ценностей.