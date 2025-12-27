Новогодний концерт для членов общества инвалидов прошел в Можайске

В преддверии праздника для участников Можайского отделения Всероссийского общества инвалидов устроили новогодний огонек. Гостей ждали концерт с участием талантливых артистов и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, председатель муниципального Совета депутатов Лидия Афанасьева и председатель правления местного отделения Всероссийского общества инвалидов Любовь Клочкова поздравили собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Гостям пожелали здоровья, благополучия, оптимизма и исполнения всех желаний.

На сцене выступили солисты Анастасия Аверкина, Галина Мицукова, Виктор Шишкин, Ольга Марушевская и Денис Протасевич, дуэт Геннадия Артемова и Виктора Митрофанова, также ансамбль танца «Калинка». Гости праздника дружно позвали Деда Мороза и Снегурочку, а затем вместе зажгли огни на новогодней елке.

Присутствующие беседовали друг с другом, обменивались впечатлениями и планами на предстоящий год. Все желающие смогли сфотографироваться на память вместе с новогодними сказочными героями.