Новогодний кадетский бал-маскарад прошел в школе № 8 имени Матвеева в Химках

Накануне Нового года ученики кадетского класса школы № 8 имени Матвеева продемонстрировали свое мастерство в искусстве бальных танцев. Эстетичные номера послужили открытием традиционного новогоднего маскарада в образовательном учреждении.

Новогодний вечер в Химках ознаменовался проведением необычного кадетского бала, собравшего учащихся школы № 8 имени Матвеева. Традиционно вечер начался с полонеза, после чего последовала яркая программа, включающая падеграс, бретонскую джигу, персидский марш, бесконечный галоп, вальс-ручеек и русский лирический танец.

«В этом году мы проводим первый кадетский бал такого формата, но мечта о нем у нас была всегда. Мы ввели бальные танцы в обязательную программу кадетских классов. Наши кадеты подросли, освоили необходимые навыки и теперь им есть что показать», — поделилась директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

В этот вечер кадеты предстали перед зрителями в изысканных костюмах и платьях и исполнили программу старинных русских танцев, среди которых выделялся большой фигурный вальс. Танцевальная программа завершилась сюрпризом для зрителей — возможностью самим попробовать исторический бальный танец, погрузившись в атмосферу прошлых эпох.

«Сегодня мы показываем бал и возрождаем русские традиции. Это очень важно, ведь кадеты — будущие офицеры. Они должны быть развиты эстетически, нравственно и морально, а не только физически подготовлены», — подчеркнула преподаватель исторических бальных танцев Ксения Кокшарова.

Инициатива проведения такого грандиозного мероприятия стала возможной благодаря модернизации школы № 8 имени Матвеева, которая началась еще до текущего капитального ремонта. Теперь школа готова представлять новые формы внеклассной деятельности, раскрывать таланты учащихся и привносить элементы культурного наследия в повседневную жизнь современных подростков.