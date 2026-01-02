Новогодний интерактивный спектакль представили в Химках

В преддверии Нового года на сцене многофункционального социального комплекса «Восход» в Химках состоялась премьера интерактивного новогоднего спектакля «Снеговик-почтовик». Главными гостями праздника стали дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Постановка полностью погрузила юных зрителей в сказочную атмосферу: сцена превратилась в заснеженный лес с мерцающими огнями. Дети стали активными участниками действия: вместе с героями они помогали Снеговику преодолевать препятствия, доставлять письма Деду Морозу и в итоге зажгли огни на большой праздничной елке.

После спектакля ни один ребенок не ушел без подарка. Под звуки новогодней песни «Елочки, гори!» волонтеры вручили каждому гостю сладкий набор и комплект для творчества.

Как подчеркнули организаторы, мероприятие носит не только развлекательный, но и социальный характер, демонстрируя готовность оказывать поддержку семьям на регулярной основе.