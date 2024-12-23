Новогодний фестиваль в стиле Гарри Поттера прошел в Орехово-Зуеве

Фестиваль семейного творчества «Чудесатая Зима» прошел в Орехово-Зуеве. Его провели в фудхолле «Стачка». Все желающие смогли окунуться в атмосферу произведения про Гарри Поттера.

Вера Абрамова с супругом три года назад создали мастерскую «Дом с добром». Идеи собирали со всего мира во время многочисленных путешествий.

«У нас есть станок деревообрабатывающий, который стоял без дела в гараже. Сейчас муж собирает все деревяшки, и он пилит, шлифует. Но, что самое интересное, это общение. Это нас объединяет очень, — сказала Вера Абрамова.

Для фестиваля Вера создала коллекцию тематических домиков из глины и дерева. Ребята смогли также смастерить волшебную палочку, написать письмо деду Морозу, которое отправит Букля, приготовить съедобную распределительную шляпу и научиться левитации.

«Мы делаем и летние мероприятия, и мини-мероприятия весной, осенью. Гарри Поттер — это Новый год. Поэтому решили взять за основу именно данную вселенную», — сказала организатор фестиваля Екатерина Козырькова.

Также работала ярмарка, на которой продавали сувениры и изделия ручного работы.