Сегодня 10:28 Новогодние украшения появились в МФЦ в Подольске

Подольск

Новый год

МФЦ

Не только улицы, но и государственные учреждения городского округа активно готовятся к Новому году. Так, в Многофункциональном центре на улице Кирова, 39, уже появились украшения, которые поднимают настроение посетителям.

О маленьких посетителях в учреждении тоже подумали и сделали отдельный уголок с почтой Деда Мороза. Там дети могут написать письма с пожеланиями, пока родители получают услуги специалистов.

«Мы стараемся украшать наш МФЦ, сделать обстановку приятной. Создание праздничной атмосферы положительно влияет на настроение заявителей», — сказала главный специалист-оператор Ирина Андронова.

Посетители учреждения сразу заметили перемены и отзываются о них только хорошо. Совсем скоро нарядят и фасад здания — по традиции его украсят гирляндами. А в холле организуют выставку с новогодними рисунками юных подольчан.