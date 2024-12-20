Новогодние сувениры начали изготавливать на фетровой фабрике в Воскресенске

Коллектив фабрики «Фетр» активно готовится к новогодним праздникам. Сотрудники предприятия приступили к изготовлению уникальных змеек — символов наступающего года.

На фабрике также делают экологичные новогодние елки из войлока, которые подойдут для украшения любого интерьера. Одним из самых востребованных видов продукции предприятия являются войлочные тапочки. Они не только теплые и комфортные, но и отличаются оригинальным дизайном. Такие тапочки с удовольствием приобретают покупатели в разных регионах России.

Кроме того, коллектив фабрики изготавливает из фетра и войлока разнообразные новогодние игрушки, как в традиционном стиле, так и в современном.

Старейшая фабрика муниципалитета является одним из немногих предприятий в России, которые выпускают изделия из войлока высокого качества.