Новогодние программы разместили на туристическом портале Подмосковья

Жителям Подмосковья напомнили о возможностях портала welcome.mosreg.ru . Например, уже сейчас там можно найти предложения от отелей по празднованию Нового года.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что портал welcome.mosreg.ru работает с 2017 года. Здесь собрана информация обо всех достопримечательностях региона, усадьбах, музеях, фермах, местах для активного отдыха. На портале можно найти множество идей для небольших путешествий, есть афиша выставок, спектаклей и экскурсий.

Портал предлагает путешественникам свыше 500 ресторанов, более 700 отелей, глэмпингов и санаториев. Есть и сезонные предложения. Например, уже сейчас можно найти предложения с ценами на празднование Нового года.

На портале множество статей о народных художественных промыслах Московской области. Это истории возникновения и развития гжельского фарфора, жостовских подносов, федоскинской миниатюрной лаковой живописи и других уникальных производств.

Сейчас портал готовит к выпуску календарь предстоящих событий в рамках программы «Зима в Подмосковье».