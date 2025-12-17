Новогодние представления во дворах пройдут в Химках

В течение месяца в разных дворах городского округа пройдут более 40 новогодних представлений. Первые праздники уже состоялись 14 декабря у домов № 3 на улице Победы и № 11 на Пролетарской улице.

Несмотря на холодную погоду, на мероприятия собрались как дети, так и взрослые.

«Проводить елки во дворах — это уже добрая химкинская традиция, которая по-настоящему объединяет жителей всех поколений. Было очень весело, и я рада, что, несмотря на мороз, пришло так много людей. Такие моменты соседского тепла и общей радости бесценны!» — поделилась впечатлениями муниципальный депутат Инна Монастырская.

Для жителей организовали настоящее представление — подготовили выступления с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, хороводы и сладкие подарки.

«Акция „Елка во дворе“ проходит в Химках в рамках нашей большой патриотической программы. Новый год — это праздник, который объединяет всех, и детей, и взрослых. И такие совместные, добрые мероприятия как раз и служат главной цели нашей программы — объединению химчан вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Праздничные гуляния пройдут во многих дворах Химок. Акция является частью большой работы по сплочению жителей.