Новогодние огни зажгли на главной елке в Ногинске

Новогоднюю иллюминацию и световые фигуры зажгли на фонтанной площади в Ногинске. Также для всех гостей устроили огненное шоу.

Главный волшебник страны Дед Мороз со Снегурочкой добирались до Богородского округа на настоящих, живых оленях, с которыми могли сфотографироваться все желающие. Вместе с жителями Ногинска они зажгли огни на 25-метрой елке на центральной площади города.

На Фонтанной площади распахнула свои двери резиденция Деда Мороза. На этом марафоне новогодних чудес не заканчивается. Впереди жителей и гостей ждет череда мероприятий. Подготовлена большая программа зимних активностей. На Фонтанной площади ребят будут ждать две детские горки и новогодняя инсталляция с оленями, запряженными в сани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.