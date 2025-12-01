Новогодние мероприятия начались в Балашихе

Наступает время снегопадов, горячего чая и теплых встреч на свежем воздухе. Жителей и гостей Балашихи приглашают провести праздничные выходные и будни в любимых парковых зонах: активные занятия, концерты, игровые и интерактивные программы подойдут для всей семьи.

В парке на Заречной в понедельник в 12:00 у арочной сцены стартует спортивная программа — заряд бодрости и отличное начало недели. По вторникам и четвергам в 20:00 гостей и жителей округа приглашают на вечерний забег «В закат», а по субботам в 9:00 проходят старты «5 верст» для любителей ранних тренировок и живого общения.

В парках «Пехорка» и «Пестовский» на этой неделе начинается новогодняя программа: 1 декабря в 16:00 состоится открытие зимнего сезона с концертной программой, подвижными играми, чайной станцией и множеством приятных сюрпризов для детей и взрослых. В парке «Пехорка» начинает работу резиденция Деда Мороза — 5 и 6 декабря в 15:00 всех приглашают на встречу с главным зимним волшебником, фотосессии и подарки.

6 декабря в 11:00 в Вишняковском лесопарке начнется игровая программа «Снежный хоровод» с творческими и подвижными активностями для самых маленьких и их родителей.

А 7 декабря в Пестовском парке в 15:00 всех ждут на зимней интерактивной и интеллектуальной программе с викторинами, играми и веселыми развлечениями.