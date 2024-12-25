Новогодние мастер-классы для «Активного долголетия» провели в Богородском округе
Участники клуба «Активное долголетие» из Богородского округа активно готовятся к Новому году. Они уже поучаствовали в нескольких тематических мастер-классах и изготовили праздничные изделия.
Пенсионеры научились делать сувенирные елки и елочные игрушки из гипса, печь имбирные пряники и готовить глинтвейн.
Также все желающие могли сделать кормушки для птиц и сшить символ наступающего 2025 года — змею.
Отметим, что сейчас в клубе «Активное долголетие» в Богородском округе состоят более 10 тысяч человек. В этом году к движению присоединились более 1,5 тысячи участников.
Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» стартовал в 2019 году. В его рамках для пенсионеров регулярно проводят занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой и мастер-классы.