Новогодние интерактивные экскурсии в селе Бородино завершатся 8 января

В новогодние праздники отреставрированный императорский дворец в селе Бородино приглашает гостей на уникальные интерактивные экскурсии под названием «Рождество в семье Романовых». Это редкая возможность окунуться в атмосферу XIX века и узнать, как отмечали Рождество представители императорской семьи.

Экскурсия переносит посетителей в эпоху двухсотлетней давности. Гостям расскажут о традициях украшения рождественской елки, выборе подарков для близких и организации досуга в предрождественские дни. Особое внимание уделено нарядам и костюмам, которые создавались специально для праздничных маскарадов. Экскурсоводы приоткроют завесу тайны над тем, как шились наряды для императорской семьи, и поделятся интересными фактами об их особенностях.

Посетители смогут насладиться старинными интерьерами дворца, которые бережно восстановлены до мельчайших деталей. Атмосфера праздника, пронизанная духом истории, подарит незабываемые впечатления как взрослым, так и детям.

Узнать подробности и ознакомиться с расписанием мероприятий можно на официальном сайте Бородинского музея.