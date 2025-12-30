Новогодние инсталляции установили на Октябрьской площади в Можайске

Октябрьская площадь в Можайске стала настоящей праздничной локацией благодаря новой фотозоне, которая уже привлекает десятки жителей и гостей. В центре площади установлены световые инсталляции в виде медведя и полураскрытой новогодней книги, которые радуют глаз и создают атмосферу волшебства.

Тем временем на Губернаторской площади продолжается монтаж новогодних украшений, включая 16-метровую елку с игрушками. Завершение работ ожидается в ближайшее время. Кроме главного символа праздников, здесь появится волшебный «Конек», стилизованная композиция «Елка в подарке» и светящаяся надпись «С Новым годом!».

Местные жители с удовольствием прогуливаются здесь с детьми, делая яркие фотографии на фоне красочных фигур.

Директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин отметил, что работа команды направлена на создание комфортной и праздничной атмосферы для горожан и гостей.

«Наша работа в эти дни в том числе направлена и на то, чтобы жители и гости города могли насладиться украшенным городом, гулять, фотографироваться с семьями и близкими. От всего коллектива и от себя лично поздравляю с наступающими праздниками!» — подчеркнул Михаил Капустин.