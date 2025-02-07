Новогодние инсталляции демонтировали в Химках

Специалисты демонтировали новогодние украшения и ель. После они проверят целостность конструкций и отправят инсталляции на длительное хранение.

В первую очередь демонтировали елку у администрации, убрали гирлянды, игрушки и другое украшение. В ближайшие дни разберут елки на других городских локациях, в том числе световые инсталляции и декоративные конструкции.

Праздничный декор также ликвидировали в парках, скверах и общественных пространствах.