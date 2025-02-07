Новогодние инсталляции демонтировали в Химках

Специалисты демонтировали новогодние украшения и ель. После они проверят целостность конструкций и отправят инсталляции на длительное хранение.
В первую очередь демонтировали елку у администрации, убрали гирлянды, игрушки и другое украшение. В ближайшие дни разберут елки на других городских локациях, в том числе световые инсталляции и декоративные конструкции.
Праздничный декор также ликвидировали в парках, скверах и общественных пространствах.
«Химки готовятся к весне. Мы демонтируем новогоднее украшение, отключаем от электричества, разбираем и отвозим на склад длительного хранения», — поделился электрик уличного освещения Евгений Иванов.
Весь декор обновят в течение недели. После снятия украшения проверят на целостность и при необходимости проведут обслуживание перед отправкой на хранение до следующего новогоднего сезона.
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