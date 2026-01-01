Новогодние гуляния прошли в Химках

Серия мероприятий в рамках акции «Новый год во дворе» продолжается в Химках. На этой неделе праздничные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки прошли для детей, живущих на улице Строителей и Куркинском шоссе.

Организационную поддержку мероприятию оказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Александр Васильев. «Такие праздники создают в городе по-настоящему теплую атмосферу и объединяют соседей. Для нас важно, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и поверил в новогоднее чудо», — отметил он.

В ходе уличных гуляний дети пели, танцевали и водили хороводы вокруг украшенных елок. По традиции всем юным участникам вручили сладкие подарки.

«Проведение праздников в шаговой доступности, прямо во дворах, — это важная часть нашей работы. Это создает у жителей, и особенно у детей, чувство общности и настоящей праздничной атмосферы», — прокомментировала лидер местного отделения Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Акция «Новый год во дворе» проводится в Химках ежегодно при участии активистов «Единой России». В этом году мероприятия проходят в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на укрепление традиционных ценностей.