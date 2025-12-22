Новогодние эстафеты и конкурсы для детей прошли в Дмитрове

В парке «Сосновый бор» в Дмитрове провели мероприятие «Скоро Новый год!». Для юных жителей муниципалитета подготовили праздничную программу с танцевальными конкурсами, спортивными эстафетами, интеллектуальными квизами.

Организовали мероприятие активисты Молодежного центра «квАРТал» и Комплексного молодежного центра «Сфера», волонтеры Подмосковья, сотрудники Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» и Парка культуры и отдыха «Березовая роща».

Участники развлекательной программы состязались в перетягивании каната и лимбо, боролись за звание лучших в танцевальных конкурсах и спортивных эстафетах. Для гостей мероприятия также организовали веселые забеги в мешках и гигантских ботинках. Помимо этого, собравшиеся попробовали свои силы в интеллектуальной викторине с загадками и угадыванием современных песен по эмодзи.

В конце праздничного вечера гости водили с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой хороводы. Воспитанники Студии эстрадного вокала «Голос» создали на мероприятии праздничную атмосферу. Они исполнили знакомые всем композиции и новогодние хиты.

«Зимние выходные могут быть активными, теплыми и по-настоящему живыми, особенно когда рядом друзья, музыка и хорошая компания», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.