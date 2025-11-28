Новогодние елки и инсталляции установят в Долгопрудном до 1 декабря

Городской округ активно готовится к Новому году. Планируется, что основные праздничные элементы будут установлены до 1 декабря.

В парках города обустраивают инсталляции и фотозоны, устанавливают елки и ящики Почты Деда Мороза, развешивают новогодние украшения и гирлянды.

В Центральном парке Победы откроются резиденция Деда Мороза с камином и креслом-качалкой волшебника и бесплатный каток с прокатом. Под защитным куполом фонтана засияет огнями конструкция «Три новогодних шара».

В парке на улице Набережная появится световая фигура снеговика, а в парке на Молодежной улице входную группу украсят большие световые часы.

Новогоднее настроение для жителей Долгопрудного также будут создавать яркое брендирование объектов в стиле «Зима в Подмосковье», подсветка фасадов зданий, ландшафтные скульптуры и арт-объекты.