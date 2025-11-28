Новогодние елки и декоративную иллюминацию установят в Коломне и Озерах

Общественные пространства в Коломне готовят к встрече Нового года. Совсем скоро города засверкают праздничными огнями.

Парки, скверы и улицы городов уже начали украшать к праздникам. Всего в этом сезоне сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» нарядят 60 елок и подключат 65 фигур декоративной иллюминации.

На Советской площади в Коломне уже завершили установку главной городской елки. В ближайшее время искусственное 25-метровое дерево украсят — повесят светодиодные гирлянды, как вертикальные, так и горизонтальные, а также елочные игрушки и звезду на макушку.

Появятся и новые элементы — на территории обновленного парка 50-летия Октября установят новогоднюю ель, световые конструкции «Шары», «Кролик с часами», «Фонтан», «Горный олень», «Зеркало», «Пингвин» и цифры 2026. Входную группу украсит хвойная гирлянда.