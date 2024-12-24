Новогоднее шоу для детей с ОВЗ прошло в ДК «Красная поляна» в Лобне

Несколько предновогодних мероприятий организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе. Подопечные некоммерческой организации «Добрология» побывали на представлениях и елках.

Новогоднее шоу под названием «Приключения Машеньки в новогоднюю ночь» прошло в доме культуры «Красная поляна». Его подготовил для особенных детей театрально-цирковой коллектив «Шут-офф». Ребятам пришлось по душе представление, в котором участвовали профессиональные цирковые артисты и дрессированные животные. Для юных лобненцев также провели мастер-класс по изготовлению украшений для новогодней елки и праздничному аквагриму.

Дети из семей, которым помогает «Добрология», также увидели премьеру спектакля «Невероятные приключения, или Как трудно быть Дедом Морозом». Представление театра танца «Антре» посетили 23 семьи из Лобни — всего около 50 человек.

Дети с ограниченными возможностями здоровья из Лобни побывали по приглашению Министерства спорта России на Новогодней елке.