Новогоднее шоу для детей с ОВЗ прошло в ДК «Красная поляна» в Лобне

Несколько предновогодних мероприятий организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе. Подопечные некоммерческой организации «Добрология» побывали на представлениях и елках.
Новогоднее шоу под названием «Приключения Машеньки в новогоднюю ночь» прошло в доме культуры «Красная поляна». Его подготовил для особенных детей театрально-цирковой коллектив «Шут-офф». Ребятам пришлось по душе представление, в котором участвовали профессиональные цирковые артисты и дрессированные животные. Для юных лобненцев также провели мастер-класс по изготовлению украшений для новогодней елки и праздничному аквагриму.
Дети из семей, которым помогает «Добрология», также увидели премьеру спектакля «Невероятные приключения, или Как трудно быть Дедом Морозом». Представление театра танца «Антре» посетили 23 семьи из Лобни — всего около 50 человек.
Дети с ограниченными возможностями здоровья из Лобни побывали по приглашению Министерства спорта России на Новогодней елке.
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