Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой прошло в Можайске

Можайск посетили главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. На Октябрьской площади они показали для горожан праздничное представление с песнями и танцами.

В запряженной лошадьми карете сказочный Дед Мороз и его внучка Снегурочка проехали по центральной улице Можайска, приветствуя жителей. Встречали главных героев праздника на Октябрьской площади дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. Там Дед Мороз и Снегурочка показали жителям новогоднее представление. Актеры в ярких костюмах развлекали гостей мероприятия песнями, танцами, вместе с ними водили хоровод вокруг елки.

Все желающие посетили творческие мастер-классы, которые уже так полюбились юным жителям города.

Дед Мороз со Снегурочкой подарили горожанам сказочную атмосферу праздника, пожелали детям и взрослым счастливого Нового года и Рождества.