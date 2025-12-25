Новогоднее представление для детей прошло в больнице Раменского округа

Традиционную новогоднюю благотворительную акцию «Подари Новый год детям!» провели для юных пациентов Раменской больницы. Студенты медколледжа пришли в гости к ребятам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Дети рассказывали главному зимнему волшебнику стихотворения, отгадывали загадки, водили хороводы и, конечно, порадовались подаркам. В рамках благотворительной акции ребятам принесли сладости, наборы для творчества и настольные игры. Организаторы поздравили детей с наступающими праздниками и пожелали скорейшего выздоровления.

Благотворительная инициатива студентов медицинского колледжа была направлена на поддержку и создание праздничной атмосферы в медицинском учреждении в преддверии Нового года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.