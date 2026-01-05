Праздничная программа в парке имени Виктора Талалихина собрала более 6 тысяч посетителей в первые дни января. Гости всех возрастов веселились на свежем воздухе, водили хороводы у елки и участвовали в конкурсах.

Волонтеры провели акцию «Новогодний мандарин», раздав целый мешок цитрусовых. После активностей всех ждала самоварная станция с горячим травяным чаем.

Особой популярностью пользовался каток, где прошел мастер-класс от бронзового призера чемпионата мира Романа Любимова.

«Было здорово увидеть, как дети и взрослые с таким азартом осваивают технику катания. Это лучшая новогодняя награда для спортсмена», — поделился хоккеист.

В резиденции Деда Мороза гости играли в русские зимние забавы, а дети мастерили елочки из фетра в творческой мастерской. Праздничная атмосфера сохранится в парке до конца зимних каникул.